دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان: اللهم أحاطت بي الذنوب ولا أجد الرحمة من غيرك

دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان، واحد من الأدعية التي تهم الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم، وفي الوقت الحالي يستعد الكثير من العباد لاستقبال شهر شعبان وهو واحد من الأشهر الكريمة التي يجتهد فيها العباد على طاعة الله واتباع أوامره حتى يجنوا ثمار هذا الشهر المبارك.

دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان

دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان، من الأدعية المستحبة، فشهر شعبان هو شهر الخير والبركة، بالتالي على العبد استغلال هذا الشهر من خلال الإخلاص في العبادة والدعاء والصلاة وغيره من الأعمال الصالحة، وذلك وفقا لما قاله عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، والذي أوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» ، أن الدعاء واحد من العبادات الخيرة، ويؤكد على ثقة العبد في ربه.

وعن دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان، أوضح أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يستعملها العبد في هذا الإطار، لا سيما أن الدعاء من العبادات التي على العبد أن يكثر منها، ومن أبرز العبادات المستحبة في هذا الإطار، هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به عندما يرى الهلال، وذلك في الحديث الذي روي عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.

دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان مستحب

وأكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق أن دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة لاستعمالها، ولكن يمكن للمواطن أن يردد أي دعاء يرغب به، كما لفت إلى أن خير الأمور التي يمكن أن يتبعها العبد عند الدعاء هي أن يحادث ربه بما يخطر في باله وبما في قلبه.

وحول دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان فقال الأطرش إن هناك عددا من الأدعية المستحبة يمكن أن يرددها العبد، ومن ضمنها:

- اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله

- اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له كن فيكون، رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.