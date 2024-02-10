دعاء أول شهر شعبان 2024.. ردده قبل صلاة الفجر (فيديو)

دعاء أول شهر شعبان 2024 من الأمور التي يهتم ويحرص عليها عدد كبير من المسلمين، وذلك للاستفتاح بالخير مع قدوم شهر هجري جديد، والتوجه إلى الله بالدعاء بأن يبلغهم شهر رمضان المبارك.

ولم يرد نص قرآني أو حديث شريف في صيغة محددة لدعاء أول شهر شعبان 2024، ولكن يمكن للشخص أن يتوجه إلى الله بالدعاء في أي وقت، وبالتحديد في الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء.

دعاء أول شهر شعبان 2024

وحول دعاء أول شهر شعبان 2024، فقد قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، في حديثه لـ«الوطن»، إنه يجوز للشخص الدعاء خاصة في الأوقات التي ورد فيها حديث شريف، كونها أرجى في الاستجابة، لافتاً إلى أنّ من ذلك الأوقات الثلث الأخير من الليل، حيث ثبت في السنة النبوية أن الدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» رواه البخاري، وتابع: «كما أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وذلك وفقاً للحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو داود والترمذي».

صيغ دعاء أول شهر شعبان 2024

وشدد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، على أنّه ليس هناك صيغة محددة للدعاء في أول الشهر، ولكن الفرد يدعو بما يجري على لسانه من الخير، ومن تلك الصيغ: «اللهمّ إنّي أسألك في هذا الشهر المبارك أن تفيض عليّ من رحماتك، وأن تكلأني برعايتك، وأن تهدِني إلى الطريق المستقيم هدايةً لا أضلّ بعدها أبدًا».

ومن بين صيغ الأدعية الأخرى: «اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، ياذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا على في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي».