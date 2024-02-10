بسبب نقص التجهيزات.. جنود الاحتلال الإسرائيلي يعرضون أسلحتهم للبيع

كشفت تقارير إعلامية أن عدداً من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عرضوا أسلحة ومواد قتالية للبيع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب دولة الاحتلال، وفي ظل معاناتهم من عدم وجود موارد مالية كافية لشراء احتياجاتهم من الطعام والشراب.

وذكرت صحيفة «كالكاليست»العبرية، المعنية بالشأن الاقتصادي، في تقرير لها اليوم السبت، أن العديد من الإعلانات بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض فيها جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، أسلحة مختلفة وأدوات قتالية للبيع، بغرض الحصول على موارد مالية.

جنود الاحتلال يبيعون أسلحتهم من أجل المال

وذكرت الصحيفة العبرية أن الغرض من عرض هذه الأسلحة والمعدات للبيع، هو تطوير المعدات الأخرى بحوزة جنود جيش الاحتلال، وشراء ما يكفيهم من الطعام والشراب، بعد أن خسروا الكثير من إمكاناتاهم العسكرية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقص الحاد في المعدات الأساسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى اضطرار جنود الاحتلال لطلب جمع التبرعات الخاصة، بالإضافة إلى بيع فائض الأسلحة عبر الإنترنت، مثل الخوذات النايلون، ومناظير البنادق، بسعر منخفض.

الاحتلال يفشل في توفير احتياجات جنود الاحتياط بغزة

وأكدت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في إمداد جنود الاحتياط، الذي يشاركون في العدوان على قطاع غزة، بالأدوات القتالية اللازمة، وبالتالي أدى ذلك إلى فقدان الجنود ثقتهم الكاملة في قيادة الجيش، لعدم قدرته على تقديم الدعم الكافي لهم خلال الحرب على قطاع غزة، وهو ما يعرضهم للخطر بشكل كبير.

كما أشارت إلى أن العديد من الجنود الإسرائيليين، الذين تم إرسالهم إلى الحرب في غزة وإلى المناطق الشمالية على الحدود مع جنوب لبنان، يجري تزويدهم بمعدات قديمة وغير مناسبة، وأن جيش الاحتلال لم يتمكن من تزويدهم بالأساسيات، مثل الملابس وأدوات النظافة والوجبات، فضلاً عن حقائب السفر العملياتية، وأحذية المشاة، والسترات الواقية.

الجاليات اليهودية في الخارج تتبرع لجنود الاحتلال

ولفت موقع «كالكاليست» إلى أن عدداً من الجاليات اليهودية في الدول الأوروبية أرسلت تبرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن معدات عسكرية ضرورية، ومع ذلك فإن أزمة نقص المستلزمات التي يعاني منها جنود الاحتياط مازالت مستمرة، بل زادت الفجوة داخل وحدات القوات العسكرية، إذ أن بعض الجنود سيمكنه الحصول على معدات أفضل، في حين أن جنود بمناطق أخرى سيضطرون للاكتفاء بمعدات بسيطة، لا تناسب الأعمال القتالية في المناطق التي ينتشرون بها.