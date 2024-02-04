روايات من داخل مستشفيات غزة.. جرائم الاحتلال تمتد إلى سرقة أعضاء جثث الشهداء

لم تقتصر جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، ولا على تشريد مئات آلاف من الأسر وتركها في العراء، ترتجف اجساد أطفالها، ويموت كبار السن من الطقس القارس، إلا أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية بلغت ما هو أسوأ من ذلك بكثير، حتى طالت جثث الشهداء الفلسطينيين، الذين يتم انتزاع أعضائهم، وترك جثثهم خاوية في العراء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تسرق أعضاء جثث شهداء غزة

وأكد مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، أن عدداً كبيراً من جثث الشهداء جاءت إلى مستشفى «كمال عدوان» بعد خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من شمال القطاع، ولكن المأسآة لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما شارك «منير»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، خبر تحلل أجسام الشهداء، وسرقة جيش الاحتلال لأعضائهم، وقال إن «الجثث قد شُوهت وتحللت، ولم يبقَ منها إلا البقايا».

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 27238 شهيداً

كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين من سكان القطاع، نتيجة القصف المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 27 ألفاً و238 شهيداً، إضافة إلى 66 ألفاً و452 مصاباً، فضلاً عن عشرات الآلاف الآخرين مازالوا مفقودين أو تحت الأنقاض.