الخارجية الأردنية تحذر من خطورة عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في رفح

حذرت المملكة الأردنية الهاشمية من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وذكرت وزارة الخارجية الأردنية: «نجدد رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أراضيهم أو خارجها، ونؤكد ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة».

وأضافت الخارجية الأردنية، في بيان لها أوردته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل اليوم السبت، أنه يجب وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وعودتهم إلى منازلهم ووصول المساعدات لكل أنحاء قطاع غزة.

وأكدت في بيانها: «نطالب المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار في حربها المستعرة على قطاع غزة».