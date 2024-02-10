وزير التموين يوجه بالتعاقد على 3 سلع استراتيجية لضخها بمعارض أهلا رمضان

وجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية من أجل ضخها في معارض أهلا رمضان 2024.

السلع في معارض أهلا رمضان 2024

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، وأكد أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة إضافة إلى من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي.

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات التموين، أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية تشارك في معارض أهلا رمضان وبركن خاص، مؤكدا على مديرى المديريات بضرورة وأهمية الرقابة الواعية التي تحافظ على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

من جانبه، قال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال، أن هناك توجيهات صدرت من وزير التموين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر علي بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير وجّه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك مع المحافظة على انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأشار كمال إلى توجيه الوزير بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات والتي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك بالمحافظة، وأن عملها مستمر على مدار اليوم دون انقطاع.

متابعة توافر السلع بالأسواق

كما طالب مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدى تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف سواء للجملة أو للتجزئة، مشيرا إلى أن الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالأسواق، والتشديد على أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث أن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان إتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين على البطاقة.