بشرى سارة.. انخفاض 7 سلع غذائية أبرزها الزيت والسكر والدواجن

انخفضت أسعار عدد كبير من السلع الغذائية بسبب مبادرة مجلس الوزراء من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، إذ يتراوح التراجع بين 15% و25%، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ونرصد قائمة بانخفاض عدد كبير من السلع قبل وبعد التراجع.

وعن أبرز أسعار السلع الغذائية ضمن القائمة التي تم الإعلان عنها كما يلي:

السكر الأبيض

كيلو السكر الأبيض بعد التخفيض 27 جنيهًا بدلا من 35 و40 جنيهًا.

العدس الأصفر

كيلو العدس الأصفر 36.5 جنيه بدلا من 41.5 جنيه.

الأرز البلدي

كيلو أرز بلدي عريض الحبة بـ22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا.

فول معبأ

كيلو فول معبأ بـ20 جنيها بدلا من 23.5 جنيه.

دواجن مجمدة

سعر دواجن محلي مجمد الكليو بـ105 جنيهات بدلا من 125 جنيها، والبرازيلي بـ85 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا.

البيض

طبق البيض 30 بيضة، السعر بعد الانخفاض 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا.

زيت الطعام

- زيت طعام خليط هدية 700 مل بعد الانخفاض 34 جنيهًا بدلًا من 40 إلى 42 جنيهًا.

- زيت طعام خليط قلية 700 مل بعد الانخفاض 34 جنيهاً بدلا من 40 إلى 42 جنيهًا.

- زيت طعام خليط الممتاز 700 مل بعد الانخفاض 34 جنيهاً بعد التخفيض بدلاً من سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا.

- زيت طعام خليط هدية 1 لتر بعد الانخفاض 46 جنيهاً بدلاً من 54 و56 جنيهًا.

- زيت طعام خليط قلية 1 لتر بعد الانخفاض 46 جنيهاً بدلاً 54 و56 جنيها.

- زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بعد الانخفاض 46 جنيهاً بدلاً من 54 و56 جنيها.