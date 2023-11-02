أسعار الزيت والسكر بمنافذ وزارة التموين.. «اشتري احتياجاتك دون بطاقة»

قدّمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيضات على أسعار الزيت والسكر بمنافذ وزارة التموين، لجميع المواطنين سواء حاملي البطاقات التموينية أو غير الحاملين لبطاقات الدعم، بتخفيض 25% عن أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية.

أسعار الزيت والسكر بمنافذ وزارة التموين

وتأتي أسعار الزيت والسكر بمنافذ وزارة التموين، وفق قائمة السلع المخفضة التي أعلنت عنها وزارة التموين ويصل عددها إلى 48 سلعة مخفضة تم ضخهم إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، كما يلي.

- سكر أبيض وزن كيلو بعد التخفيض 27 جنيها مقابل 35 قبل التخفيض.

- زيت طعام خليط هدية 700 مللي بـ34 جنيها، مقابل 40 و42 جنيها قبل التخفيض.

سلع أخرى مخفضة

كما تضخ وزارة التموين والتجارة العديد من السلع الغذائية المخفضة في المجمعات الاستهلاكية، بالأسعار التالية:

- مكرونة ستار 400 جرام بـ8 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه.

- مكرونة ستار كيلو بـ20 جنيها بدلا من 23.5 جنيه.

- مكرونة كايرو 400 جرام بـ6.7 جنيه بدلا من 9.5 جنيه.

- مكرونة كايرو كيلو بـ16.27 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- بساطة مكرونة كيلو بـ17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها.

- بساطة مكرونة 350 جراما بـ5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

- دواجن برزيلي مجمد كيلو بـ85 جنيهاً بدلا من 115 جنيها.

- دواجن محلي مجمد كيلو بـ105 جنيهات بدلاً من 125 جنيها.

- طبق بيض 30 بيضة بـ125 جنيها بدلا من 150 جنيها.

- فول معبأ 500 جرام بـ12 جنيها بدلا من 15 جنيها.

- فول معبأ 1 كيلو بـ20 جنيها بدلا من 24.5 جنيه.

- عدس أصفر 500 جرام بـ22 جنيها بدلا من 30 جنيها.

- حبة حبة عدس أصفر كيلو بـ36.5 بدلا من 41.5 جنيه.

- أرز بلدي عريض الحبة كيلو بـ22 جنيها بدلا من 28 جنيها.

- أرز مستورد كيلو بـ20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

- كيلو أرز تراوح بين 22 و23 جنيها.