تحذير من الضغط على هذا اللينك.. يخترق حسابك ويسرق صورك على الفور

مليارات الأشخاص ربما يجمعهم أمر واحد، وهو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن العديد منهم قد يقع ضحية لعمليات الاختراق، التي تستهدف سرقة بياناتهم، وصورهم الشخصية، كما إن الأمر قد يصل للابتزاز الإليكتروني.

فعلى الرغم من أن عملية اختراق حسابات الأشخاص عبر الإنترنت هو نشاط غير قانوني ويعتبر انتهاكًا للخصوصية الشخصية وقد يعرضك للمساءلة القانونية، إلا إن هناك من يقوم بالأمر ربما بهدف سرقة البيانات، أو حتى سرقة الصور الشخصية وغيرها.

لا تضغط على هذا اللينك سيسرق بياناتك على الفور

وحذر المهندس تامر محمد، خبير أمن المعلومات، من الضغط على الروابط غير المؤمنة، أو التي تأتي في صورة إعلانات عن منتج أو تطبيق غير معروف على «متجر جوجل»، إذ تكون عادة روابط تخترق حسابك الشخصي، وفقًا لحديثه لـ«الوطن».

وحذر خبير أمن المعلومات من الضغط على رابط «URL» بدون حماية، الذي يبدأ بـ«http://»، مؤكدًا إن الضغط عليه يخترق حسابك على الفور ويسرق بياناتك.

ماذا أفعل لتأمين حسابي من الاختراق؟

هناك بعض الإجراءات، احرص على فعلها بشكل ضروري لتأمين حسابك من الاختراق، على النحو التالي:

استخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة لكل حساب.

تفعيل خاصية المصادقة الثنائية عند توفرها.

تجنب فتح روابط أو مرفقات البريد الإلكتروني غير المعروفة.

تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام لسد الثغرات الأمنية.

تحقق من صحة المواقع التي تقوم بتسجيل الدخول إليها، وتأكد من أنها مأمونة، مثل اتصالها بـ «https://» وليس «http://» وظهور رمز القفل في شريط عنوان المتصفح.

في حال شككت في أي نشاط مريب أو وصلتك رسالة غير معتادة، يفضل الابلاغ عنها وعدم التفاعل معها.