كيف تكتشف اختراق حساب واتساب الخاص بك؟.. السر في «التغييرات الغريبة»

يعد واتساب من أكثر وأشهر التطبيقات استخدامًا، إذا يهتم الجميع به، وبتأمين حساباتهم الشخصية من أي اختراق، لذلك تم تطبيق عدد من الإجراءات للحفاظ على أمان حساب واتساب الخاص بك، من قبل شركة «ميتا»، لكن يوجد بعض الهاكرز الذين يبحثون بشكل دائم عن طرق جديدة للاستيلاء على حسابات «واتساب»، ونستعرض خلال التقرير التالي علامات تدل على تعرض حسابك للاختراق، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

بطء تطبيق واتساب

- إذا لاحظت بطئا في الواتساب الخاص بك، يمكن أن تكون هذه إشارة لتثبيت أو وجود أحد برامج التجسس على هاتفك، وليس على واتساب فقط، فمن الممكن أن يكون الهاتف بشكل عام مراقبا، ولكن حال كانت باقي التطبيقات تعمل بشكل جيد عدا «واتساب»، فذلك دليل على اختراق التطبيق.

جهاز جديد على الأجهزة المتصلة في واتساب

- يمكنك التأكد من قائمة الأجهزة المتصلة، وحال ظهور أي جهاز جديد دون علمك، ذلك يعني أن تطبيق «واتساب» تعرض للاختراق، وحال حدوث ذلك سجِّل الخروج منها، من الإعدادات، ثم ادخل على الأجهزة المرتبطة، ولتتحقق من القائمة الكاملة للأجهزة التي يمكنها الوصول إلى حساب واتساب ويب الخاص بك.

حدوث تغييرات غريبة في حسابك على واتساب

- حال لاحظت أنه يوجد اتصال من أجهزة غربية في واتساب، أو علامة على أن أحدا قرأ رسائلك الخاصة دون علمك، أو إرسال رسائل للأرقام دون علمك أو حتى غيَّر الحساب الشخصي الصورة الخاصة بك، فهذه علامة على أن واتساب مخترق.