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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«الضرائب» تنفي اختراق قاعدة بيانات المكلفين والممولين

كتب:

محمد سيف
09:46 ص | الخميس 01 فبراير 2024
هاكر

هاكر

نفت مصلحة الضرائب المصرية، اختراق قواعد بيانات ومعلومات ضريبية للممولين أو المكلفين، مؤكدة أنّ الأنظمة الضريبية وقواعد البيانات تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية، وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية.

وأكدت مصلحة الضرائب في بيان عنها، أنّ أنظمة أمن وحماية المعلومات والبيانات تخضع للتحديث المستمر، بما يجعلها أكثر قدرة على صد أى محاولات اختراق إلكتروني للمنظومات الضريبية الرقمية، موضحة أنّ مصلحة الضرائب تستعين بكبرى المؤسسات العالمية المتخصصة فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يسهم في توطين أحدث التكنولوجيات الدولية المتقدمة، والتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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بقلم محمد سيف