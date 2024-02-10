روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على سفن بالبحر الأسود

تطورات متلاحقة تشهدها الأزمة الأوكرانية الروسية مع اقتراب دخولها عامها الثاني، من شد وجذب ما بين أطراف الأزمة وحلفائهما، وكان آخر التطورات ما أعلنته موسكو اليوم من إحباط هجوم أوكراني بزوارق مسيرة على سفن نقل مدنية روسية مساء أمس الجمعة في جنوب غرب البحر الأسود.

عدم وقوع أضرار جراء الهجوم الأوكراني

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نُشر عبر «تليجرام»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن «كييف» حاولت شن هجوم وصفته الوزارة الروسية بـ«الإرهابي» على سفن نقل مدنية روسية بمسيرات بحرية شبه غاطسة، مشيرة إلى عدم وقوع أضرار بأي سفن مدنية أو عسكرية روسية.

من جانبه، قال رئيس كتلة حزب «خادم الشعب» الأوكراني الحاكم ديفيد أراخاميا، إن جيش بلاده لديه احتياطيات من الأسلحة، والتي دون الإمدادات الغربية، ستكون كافية لمدة شهرين آخرين، وفقا لما ذكرته صحيفة «سترانا» الأوكرانية.

وفي إيطاليا، أشار الجنرال المتقاعد، النائب السابق لقائد الوحدة الإيطالية في البوسنة بياجيو دي جراتسيا، إلى أن في صفوف القوات الأوكرانية بدؤوا يلاحظون اختلافات في قرارات الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي والجيش، موضحا لصحيفة «إيل فاتو كوتيديانو» الإيطالية، أن الخلافات بين الجانبين بدأت بعد «معركة أرتيوموفسك».