موسكو تعلن اعتراض 19 مسيرة أوكرانية: استهدفت مواقع داخل روسيا

أعلن الجيش الروسي، في بيان رسمي، اعتراض 19 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في اتجاه 4 مناطق من البلاد «كورسك، بريانسك، أوريول، كراسنودار»، وفي أجواء البحر الأسود، وإحباط محاولة أوكرانية ضد مواقع على الأراضي الروسية، وفق لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المسيرات الأوكرانية كانت تستهدف منشآت للطاقة

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عرض في وقت سابق، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، خلال اجتماعه في مقر مجموعة القوات المشتركة، لقطات لتدمير راجمات صواريخ «هيمارس» الأمريكية في منطقة بيلايا كرينيتسا.

وعرضت لقطات من المراقبة الموضوعية على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، لتدمير منظومة «إس 300» للجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون، ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وتدمير منظومة «إم777» الأمريكية الصنع في منطقة تشاسوف يار في «مقاطعة دونيتسك».