بـ«خيط ومسمار هتكسب بالدولار».. مشروع من البيت يحقق أرباحا هائلة

رحلة البحث عن فكرة مشروع مربح تتطلب الكثير من الجهد؛ ودراسة الأموال التي تنفق عليه وعائد الربح، لكن هل تعرف أن المسامير الملقاة في أركان بيتك يمكنها أن تدخل إليك عائدا ماديا كبيرا؛ فقط يجب أن يكون لك حس فني وبكرة خيط تباع في حدود 10 أو 25 جنيها، وإذا أردت شراء المسامير لا تتخطى الـ50 جنيها، أي أن تكلفة الفكرة نفسها لا تتخطى الـ100 جنيه، وهي لوحات الـ«String art».

مشروع لوحات الـ«String art» مشروع مربح

يمكنك بحسب موقع «skillshare» يعتبر فن الخيوط من الأفكار المربحة لبداية مشروع جديد فقط اصنع قطعا فنية باستخدام الخيوط، تبدأ بعمل سلسلة من المسامير المعدنية على لوحة وباستخدام خيوط ملونة اصنع أشكالا من هذا الفن الفريد، يعود هذا النوع من الأعمال الفنية إلى القرن التاسع عشر، عندما تم استخدامه كأداة لتعليم الأطفال الرياضيات الأساسية، ثم بعد ذلك أصبح فن الخيوط حرفة زخرفية شائعة في الستينيات وأصبح محبوبا من قبل الحرفيين والفنانين منذ ذلك الحين.

تتراوح أسعار اللوحة المصنوعة من الخيوط المسامير أو الـ«String art» على مواقع البيع، إذ يمكنك بيع القطعة بـ3,480 دولارا أي أكثر من 100 ألف جنيه مصري، وهناك قطعة تُباع بـ240 دولارا أي بـ7409 جنيهًا مصريًا، وعلى الرغم من تفاوت أسعار القطع يمكنك في التحكم في السعر وجني الأرباح.

الأدوات التي تحتاج إليها

أول ما ستحتاج إليه هو الخيط، إما أبيض أو أسود للحصول على مظهر أحادي اللون أو بضعة ألوان مختلفة، وبالنسبة لمعظم المبتدئين، يعد الغزل خيارا أفضل من الخيوط الرفيعة يجب أن يكون الوزن رقم 3 أو 4 مناسبا، جرب الخيط السميك لأنه سيصمد بشكل أفضل ضد الكسر.

بمجرد حصولك على بعض التدريب، جرب خيوطا رفيعة لإنشاء تصميمات أكثر تعقيدا.

المسامير أو الدبابيس:

بعد ذلك، ستحتاج إلى بعض المسامير أو الدبابيس للف الخيط حولها.

لوح خشبي:

ستكون قطعة من الخشب بمثابة القماش لتصميم فن الخيوط الخاص بك.

يمكنك بسهولة العثور على الكتل الصلبة من متاجر الأجهزة أو التقاط القصاصات والقطع من ساحات الخشب.

يمكنك طلاء الخشب ليتناسب مع الديكور الخاص بك أو المظهر الذي تبحث عنه.