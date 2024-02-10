«هتكسب 16 ألف جنيه خلال شهرين».. مفاجأة غير متوقعة في مشروع قشور البصل

يعد البصل من الخضراوات التي تدخل في غالبية الأطعمة، فهو أساس الطعم، ويعطي نكهة مميزة للوصفات، ولكن القشر يكون مصيره في سلة المهملات لعدم صلاحيته في الطهي، إلا أنه يمكن إعادة تدويره بشكل معين لربح مبلغ 16 ألف جنيه في شهرين فقط.

من الطبيعي إلقاء قشر البصل، لعدم استخدامه في الطعام، ولكن هل فكر أي شخص في استخدامه وتحويله إلى سماد طبيعي للاستفادة منه؟ سؤال أجاب عنه أحمد محمد مهندس إنتاج شتلات وتأسيس مزارع لـ«الوطن»، ليفتح مداخل عديدة لجني الأرباح، ويمكن تحويله إلى مشروع مربح.

يمكن تحويل قشر البصل إلى سماد عضوي بطريقتين

يمكن تحويل قشر البصل إلى سماد عضوي بطريقتين، الأولى من خلال ماكينة مخصصة، لتحويل كل مخلفات المطبخ إلى سماد عضو متحلل، ويمكن الاستعانة بنوع من الدود، يتغذى على قشر البصل، ويعمل على إكثار نفسه، وتحويله إلى ما يسمى سماد الدود وفقًا لـ«محمد».

يعد سماد الدود من أغلى أنواع السماد حول العالم

وبحسب «محمد» يعد سماد الدود من أغلى أنواع السماد حول العالم، من بقايا قشر البصل، ويبلغ سعر الطن 16 ألف جنيه، موضحًا: «سماد الدود من أحسن وأغلى الأنواع، ونكسب منه الآلافات».

إعادة تدوير قشور البصل

تعد قشور البصل من الأشياء التي يمكن إعادة تدويرها بسهولة، بدلًا من الاستغناء عنها، وإلقائها في سلة المهملات، إذ يمكن تجميع كميات كبيرة، ووضعها في حفرة وتغطيتها بأكياس بلاستيكية، ثم وضعها تحت التراب، وتركها في الشمس فترة من الوقت تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر: «قشر البصل كل لما يعدي عليه وقت، كل لما يبقى أحسن، ويبقى الإنتاج أفضل بكتير».

مراحل تحويل قشر البصل إلى سماد عضوي

عند دفن قشر البصل تحت التراب، يمر بمراحل عديدة، تؤدي إلى تحوله لسماد عضوي، إذ يتحول القشر إلى بودرة، يُطلق عليها السماد العضوي أو الطبيعي، تحدث نتيجة تحلل المادة العضوية، والتي تباع بمبالغ كبيرة، لأنها تساعد في الزراعة بدون استخدام المواد الكيماوية، مما يؤدي إلى تناول طعام صحي، خال من استخدام الكيماويات، المضرة بصحة الإنسان، وفقًا لـ«محمد»: «بيخلينا ناكل فواكه وخضراوات أورجانيك، مفهاش أي مواد كيماوية».