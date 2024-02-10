محافظة القاهرة: تمويل 5 آلاف مشروع متوسط ومتناهي الصغر خلال يناير الماضي

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة بشأن نشاط الاستثمار، أن إجمالي تكلفة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة 91 مليونا و953 ألفا و983 جنيها، وبلغ إجمالي عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة 2522 مشروعا بإجمالي فرص عمل 1236 وظيفة.

مشروعات متوسطة وصغيرة

وأوضح التقرير عن شهر يناير الماضي أن أعلى نسبة من المشروعات المتوسطة والصغيرة توجد في مجال المشروعات الخدمية بنسبة 96.6%، يليها المشروعات التجارية بنسبة 3.2% من إجمالي المشروعات المصدق عليها، وأقل نسبة من المشروعات المتوسطة والصغيرة توجد في المشروعات الصناعية بنسبة 0.2%، وذلك من إجمالي المشروعات المصدق عليها.

مشروعات متناهية الصغر

وفيما يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر بالقاهرة بلغت تكلفتها 85 مليونا و592 ألفا و992 جنيها، لـ2638 مشروعا، بإجمالي 6322 فرصة عمل، وتنوعت المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغت نسبة المشروعات المتناهية الصغر التجارية 70.4% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر بالمحافظة، وهي أكبر نسبة مشروعات بالمحافظة، يليها المشروعات الخدمية بنسبة 22.4% ثم المشروعات الصناعية بنسبة 6.6%.

وأشار التقرير إلى أن أقل نسبة مشروعات متناهية الصغر كانت للمشروعات الحيوانية، حيث بلغت 0.1%، يليها مشروعات المهن الحرة وبلغت نسبتها 0.5%.