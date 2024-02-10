بعد سيطرة حزب الله على مسيرة لجيش الاحتلال.. 8 معلومات عن «سكاي لارك»

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الخسائر، سواء في صفوف القوات أو في العتاد العسكري، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 اكتوبر من العام الماضي، وكان آخر هذه الخسائر ما أعلنه «حزب الله» اللبناني، اليوم السبت، بشأن السيطرة على مسيرة إسرائيلية متطورة من نوع «سكاي لارك»، في حالة فنية جيدة.

حزب الله: مسيرة «سكاي لارك» في حالة فنية جيدة

وفي بيان أصدره «حزب الله»، الذي يتخذ من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت معقلاً له، أعلن الحزب أن عناصره تمكنت من السيطرة على مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من طراز «سكاي لارك»، وهي من أنواع الطائرات بدون طيار المتطورة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهام متعددة، سواء للاستطلاع أو في قصف أهداف محددة.

وأشار «حزب الله»، في بيانه، إلى أن المسيرة من طراز «سكاي لارك»، التي تم السيطرة عليها من قبل عناصر الحزب، في حالة فنية جيدة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي 17 يناير الماضي، أعلنت الفصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، الاستيلاء على طائرتين مسيرتين من طراز «سكاي لارك»، كانتا تحلقان في أجواء مدينة غزة.

«سكاي لارك» يمكنها التحليق لمدة ساعتين

وترصد «الوطن»، في هذه السطور، أهم المعلومات عن الطائرة المسيرة «سكاي لارك»، التي سيطر عليها «حزب الله» في لبنان:

- يمكنها التحليق لمدة ساعتين، وفق لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- تبث صوراً عالية الدقة على مدار 24 ساعة.

- تستخدم في أعمال التجسس وجمع المعلومات.

- مزودة بكاميرات كهربائية بصرية، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

- يمكن لطاقم من جنديين اثنين إطلاقها باليد، والتحكم بها بواسطة «لاب توب».

- تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي النوع الصغير من «سكاي لارك» للتصوير والاستطلاع.

- الطرازات الأكبر من «سكاي لارك» يتم استخدامها في قصف بعض الأهداف في قطاع غزة.

- تبلغ تكلفتها 50 ألف دولار.