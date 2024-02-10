سقوط مزيد من الشهداء في غزة.. و1000 عملية لـ«حزب الله» ضد جيش الاحتلال

استشهد 5 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، خلال الساعات القليلة الماضية، جراء قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل ومركبة شرطة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، ومنزلين غرب وجنوب مدينة غزة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» مساء اليوم السبت.

حصيلة العدوان: 28064 شهيداً و67611 جريحاً

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر طبية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 117 شهيداً، و152 جريحاً، وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 28 ألف و64 شهيداً، فيما بلغ إجمالي المصابين 67 ألفاً و611 مصاباً.

«حزب الله» يعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية

وفي لبنان، أعلن «حزب الله» السيطرة على مسيرة من طراز «سكاي لارك»، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما جاء في بيان أصدره الحزب اليوم السبت.

وأعلن «حزب الله»، في وقت سابق من اليوم، وفقاً لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، تنفيذ العملية رقم 1000 ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الحزب اللبناني مشاهد من استهداف عناصره ثكنة «كِيلع» العسكرية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الجولان السوري المحتل.