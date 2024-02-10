ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسوان

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان، سلسلة حملات مكبرة، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق وتنفيذ الرقابة التجارية وحماية حقوق المستهلك.

ونفذت مديرية الطب البيطري بأسوان الحملات في نطاق مركز ومدينة كوم أمبو، حيث استهدفت 50 كيانًا تجاريًا شارك في تنفيذها قوة مشتركة من مباحث التموين وأطباء مديرية الطب البيطري بأسوان، وتمكنت ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 250 كيلوجرامًا من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك

وفي أحد المحال، تم ضبط 250 كيلوجرامًا من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك البشري، بينما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة، وتحرير محضر جنح في قسم شرطة أسوان الأول.

وأسفرت الحملات عن تحرير 42 محضرًا، وفرض مخالفات على الكيانات التجارية المختلفة، وتتعلق هذه المخالفات بعدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم توضيح مصدرها، وانتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى مخالفات في مجال النظافة وعدم حمل شهادات صحية.

إجراءات صارمة لتنفيذ عملية الرقابة لحماية المستهلك

تأتي هذه الحملات في إطار التزام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان بضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، وتعكس التزام الجهات المعنية في المحافظة بتعزيز الرقابة، وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالرقابة التجارية وحماية المستهلكين.