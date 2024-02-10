أوقاف أسوان تستقبل شهر شعبان بفعالية لختم القرآن الكريم بمسجد المطار

تستعد مديرية أوقاف أسوان، لاستقبال شهر شعبان بعدد من الفعاليات الدينية من ضمنها ختم القرآن الكريم بمسجد المطار، من خلال مقرأة جماعية للأئمة بالمحافظة.

وأكدت أوقاف أسوان في بيان اليوم، أن الفعالية تبدء الاثنين المقبل 12 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتاح للجمهور المشاركة في المقرأة والانضمام إليها.

أوقاف أسوان تستقبل شهر رمضان

وتنطلق فعاليات الاحتفال بشهر شعبان بحضور الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان، وعدد من أئمة الأوقاف بالتزامن مع انطلاقها في المساجد الكبرى بالمديريات الأخرى في أسوان.

وفي سياق متصل، نظمت ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي تحت عنوان «الوصية وأحكامها»، وذلك في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وبدأت فعاليات الندوة اليوم السبت بعد صلاة العشاء بمسجد زبيدة بسوق الحارث بإدارة أسوان الأولى.

افتتاح مسجد جديد في قرية الكوبانية غرب أسوان

من جهة أخرى تواصل مديرية الأوقاف بأسوان جهودها في تعزيز الحياة الدينية والثقافية في المحافظة، بعد افتتاح مسجد جديد في قرية الكوبانية غرب النيل بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه، وبهذا يرتفع إجمالي المساجد التي تم افتتاحها ضمن خطة وزارة الأوقاف والدولة لإعمار بيوت الله إلى 149 مسجدًا.

وأعرب الشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، عن سعادته بتنظيم هذه الفعاليات وافتتاح المسجد الجديد، وأكد أهمية الحفاظ على القيم الدينية والوطنية والعمل على تعزيزها في المجتمع.