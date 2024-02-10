معلومات عن السيدة المصرية مريم مجدي.. وفاتها في سويسرا أثارت حيرة كبيرة

واقعة مأساوية عاشتها مريم مجدي، التي أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد واقعة وفاتها في سويسرا، الأمر الذي انتشر كالنار في الهشيم، ما دفع الكثيرين إلى معرفة من هي مريم مجدي؟

خبر وفاتها أفجع قلوب أسرتها وصديقاتها، الذين نعوها بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية، غير مصدقين ما حدث لها، فكتب إحداهن على صفحتها الشخصية: «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، مريم مجدي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبر أهلك وجعتي قلوبنا عليكي ربنا يرحمك برحمته الواسعة، ويجعل كل حاجة مريتي بيها في ميزان حسناتك يا رب العالمين».

معلومات عن مريم مجدي

يمكن استعراض بعض المعلومات عن مريم مجدي وفقًا لحسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي على النحو التالي:

- مريم مجدي من محافظة الدقهلية مركز شربين.

- تلقت مريم تعليمها الثانوي في مدرسة الثانوية بنات شربين.

- درست مريم مجدي في جامعة المنصورة.

- عملت في مجال التدريس.

- تزوجت مريم مجدي من رجل سويسري من أصول مصرية يدعى وليد.

- عاشت مريم مجدي في مدينة نيوهاوزن في سويسرا.

- وقعت العديد من الخلافات بين مريم مجدي وزوجها السويسري، أدت في النهاية إلى الانفصال بينهما.

- أنجبت مريم مجدي ابنتين تبلغ الكبرى 9 سنوات والصغرى 6 سنوات.

- رغب زوجها السويسري في رؤية بناته، وبعد موافقة مريم على طلبه، أخذ الابنتين وسافر بهما إلى سويسرا.

- اضطرت مريم مجدي للسفر إلى سويسرا لرؤية ابنتيها، إلا أنها اختفت ولم تعد منذ 9 أيام وفقًا لما رواه شقيقها في أحد اللقاءات التليفزيونية.

- توفيت مريم مجدي في سويسرا خلال الساعات الماضية.

اختفاء مريم مجدي في سويسرا

تواصل أحمد شقيق مريم مجدي مع السفارة المصرية بسويسرا، في محاولة منه لمعرفة مكانها، وذلك بعد غياب دام لـ9 أيام: «أنا مش عارف أختي فين بقالها 9 أيام، وهي مريضة سكر، وفيه خطورة على حياتها، طليقها في العادي بعد ما بيخلص شغل بيرجع عشان يشوف البنات».

وتابع «أحمد» أنه «بناء على التحقيقات اللي كانت هناك هو قال إنه ماشفهاش بس كدب، لأنه آخر حد تعامل معاها، وده عشان مريم يوم الأربعاء كانت موجودة في الشقة بتاعت وليد ومش معقول هتسيب بناتها اللي عندهم 6 و9 سنين وتنزل من غير ما يكون هو موجود».