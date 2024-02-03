أشاد بها رئيس وزراء الهند.. قصة فتاة مصرية تحولت لأيقونة حفل «يوم الجمهورية الهندية»

أثناء الاحتفال بـ«يوم الجمهورية الهندية» الـ75 بمنزل السفير الهندي بمصر، أجيت جوبتيه، وبعد موافقة المركز الثقافي الهندي، ألقت المصرية «كاريمان» أغنية وطنية هندية أمام الجماهير، في فقرة غنائية جاءت بالمصادفة، وتحولت لأيقونة الحفلة، ليشيد بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، قائلًا: «أهنئها على هذا المجهود، وأتمنى لها التوفيق في مساعيها المستقبلية».

كاريمان إبراهيم، هي فتاة مصرية من محافظة المنوفية، تخرجت في كلية الزراعة جامعة المنوفية، وتدرس بالمعهد العالي للموسيقى العربية، التي روحت في تصريحات لـ«الوطن» قصة مشاركتها في الاحتفال بيوم الجمهورية الهندية، فهو نتاج ثمار مجهود بدأته منذ الصغر.

كاريمان: تأثرت بالأغاني الهندية من صغري

وعن عشقها للفن الهندي منذ الصغر قالت كاريمان: «بحب الأغاني الهندية من وأنا صغيرة، وكنت متأثرة بيها جدًا، لأن البيت عندي كمان بيحب الهندي، وبدأت أطور من نفسي وأحاول أتعلم أكتر مع نفسي».

تطوير «كاريمان» من اللهجة الهندية

حاولت «كاريمان» البحث عن أصدقاء من الهند للغناء معا، فكان موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، الوسيلة التي اتبعتها الفتاة للتطوير من لهجتها الهندية، حيث قالت: «من 6 سنين وإحنا بنغني سوا وبطلع معاهم لايفات على «انستجرام»، ومن شهر تقريبًا روحت المركز الثقافي الهندي وقولتلهم إني بغني هندي وعرضت عليهم إني أغني معاهم في الحفلات».

فوافق المركز الثقافي الهندي على إعطاء «كاريمان» فرصة الغناء في الحفلات التابعة للمركز، وأخبروها بموعد حفل «اليوم الجمهوري الهندي» في 26 يناير الماضي، واقترحوا عليها أداء أغنية وطنية اسمها «Des Rangila»، قائلة: «عرضوا عليا الأغنية دي لأنها تناسب الاحتفالية، وأخدت فرصة إني أطلع في الحفلة بموافقة المركز، أنا بغني عربي بس حسيت لما غنيت هندي إني حققت أول وأهم خطوة في حلمي، وكنت مبسوطة وكمان من ردود أفعال الناس وكلامهم، وكان في ناس منهم مش مصدقين إني مصرية».

إشادة رئيس الوزراء الهندي بها

بعد غناء في الحفل، تواصل مدير المركز الثقافي الهندي بالقاهرة مع كاريمان، وأخبرها بإعجابه الشديد بصوتها وأدائها، كما قالت الفتاة المصرية: «بدأت كل السفارات الهندية في كل الدول تعمل مشاركة للفيديو، وكمان إشادة رئيس الوزراء، والحمدلله ده من فضل ربنا عليا».