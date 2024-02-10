التفاصيل الكاملة لمأساة مريم مجدي.. «سافرت عشان بناتها ما رجعتش»

واقعة أثارت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، للسيدة المصرية مريم مجدي، التي توفيت في سويسرا، الأمر الذي دفع الكثيرين، إلى معرفة التفاصيل الكاملة لواقعة وفاتها، خاصة بعد نشوب العديد من الخلافات بينها وزوجها السويسري ذو الأصول المصرية، وأدت إلى انفصالهما بعد عدة سنوات من الزواج وإنجاب ابنتين وفقًا لما جرى تداوله.. فما هي تفاصيل وفاة السيدة المصرية مريم مجدي؟

التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة مريم مجدي

مريم مجدي فتاة مصرية ولدت في محافظة الدقهلية، وبالتحديد في مركز شربين، تزوجت من رجل سويسري ذو أصول مصرية يدعى «وليد»، الأمر الذي اضطرها للعيش معه، بدت الحياة مستقرة في البداية، إلا أنه نشبت بينهما الخلافات، وتم انفصالهما، وتمت جميع إجراءات الانفصال في المحكمة، إلا أن الأب رغب في رؤية بناته دومًا، الأمر الذي افتعل أزمة بين الطرفين، بسبب حضانة الفتاتين، لتضطر «مريم» في النهاية إلى اللجوء إلى دعوى قضائية لضم حضانتهما.

يوم رؤية الأب لابنتيه

كان الأب «وليد» مستعدًا لرؤية ابنتيه الاثنتين خديجة وفاطمة، حيث خطط لزيارتهما، وبعد موافقة الأم على ذلك، كان زوجها السويسري يدبر خطة لحرمانها من رؤية فلذة كبدها، لتكتشف بعد انتهاء وقت الزيارة، إلى أنه اصطحب الصغيرتين معه وسافر بهما إلى سويسرا.

اختفاء مريم مجدي في سويسرا

تواصل أحمد مجدي شقيق «مريم» مع السفارة المصرية في سويسرا، في محاولة منه لمعرفة مكانها، وذلك بعد غياب دام لـ9 أيام: «أنا مش عارف أختي فين بقالها 9 أيام، وهي مريضة سكر، وفيه خطورة على حياتها، طليقها في العادي بعد ما بيخلص شغل بيرجع عشان يشوف البنات، وبناء على التحقيقات اللي كانت هناك هو قال أنه ماشفهاش بس كدب، لأنه آخر حد تعامل معاها، وده عشان مريم يوم الأربعاء كانت موجودة في الشقة بتاعت وليد ومش معقول هتسيب بناتها اللي عندهم 6 و9 سنين وتنزل من غير ما يكون هو موجود ».

صدمة مريم مجدي

صدمة كبرى تعرضت لها مريم مجدي بعد اختفاء ابنتيها، الأمر الذي اضطرها إلى رفع دعوى قضائية، في محاولة لإرجاعهما، لتتوجه إلى الشرطة للإبلاغ عن واقعة الاختطاف، لتضطر إلى السفر لسويسرا لرؤيتهما، إلا أنها منذ ذلك الوقت اختفت عن الأنظار تمامًا، لنتفاجأ قبل ساعات بخبر وفاتها، وفقًا لما كتبته صديقتها على حسابها الرسمي على فيسبوك «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، مريم مجدي في ذمة الله حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يرحمك يا حبيبتي ربنا يصبر أهلك وجعتي قلوبنا عليكي ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويجعل كل حاجة مريتي بيها في ميزان حسناتك يا رب العالمين».