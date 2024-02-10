وزارة الرياضة تطلق باكورة سلسلة مسرح المنوعات 2024 بمراكز شباب الجيزة

بدأت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ سلسلة برنامج مسرح المنوعات، بمراكز شباب الجمهورية، للعام 2024، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالعمل علي المناطق التي تخدم بدائل العشوائيات.

وكانت البداية في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، حيث نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إدارة تنمية الشباب، البرنامج الاذاعي مسرح المنوعات بمركز شباب كفر الواصلين التابع لإدارة شباب أطفيح، اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

تعميم البرنامج على منشآت الشباب والرياضة بالمحافظات

يجوب البرنامج الجامعات والمنشآت الشبابية، وبعض الهيئات على مدار العام، وتقدم جوائز مالية خلال التنفيذ، كما يشارك فيها العديد من المواهب المميزة التي تدعمها الوزارة.

يأتي ذلك ضمن المبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، للتوعية ونشر الثقافة بين الشباب، في إطار قالب كوميدي وفني ومعلوماتي.

يشارك في البرنامج نخبة من فنانين مصر «حلمي فودة -منير مكرم- مي عبدالنبي - رضا إدريس - وفاء السيد - مصطفى درويش - عادل شعبان - عبير مكاوي - نجاح حسن - المطرب ياسر ريكا - المذيع علي مراد»، إخراج الفنان تامر شحاتة.

عبد الوكيل: البرنامج يهدف لتنمية الوعي لدى الفئات المستهدفة

أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنمية الوعي لدى الفئات المستهدفة، بما يخدم المجتمع، ويحقق رؤية واستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

كما أوضح أن الرسالة الأكبر والأهم للفن والفنانين هذه التي تساهم في تغيير فكر الجمهور وتنمية الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

يذاع برنامج (مسرح المنوعات) على شبكة البرنامج العام كل سبت الساعة 9 مساءً.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل- مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، إلهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب وأشرف عبده الكارم مدير إدارة شباب أطفيح.