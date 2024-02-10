«المستقلين الجدد»: المرحلة الثانية للحوار الوطني تجديد ثقة من الرئيس السيسي

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن ما يميز الحوار الوطني في المرحلة الثانية أنه بمثابة تجديد ثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه سيكون أشمل لما تمت مناقشته بالمرحلة الأولى من الحوار.

استراتيجيات الاقتصاد المصري

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، في بيان له، أن الحوار الوطني سيشهد طرحًا لوثيقة الحكومة واستراتيجيات الاقتصاد المصري، قائلًا إن مجلس الأمناء أتاح الفرصة أمام كل من يريد المشاركة برأي أو تنفيذ أو رؤية؛ لتلقي الأفكار حول القضايا الاقتصادية، واعتبرها «فرصة جيدة»؛ للاشتراك ووضع آليات ومراحل تنفيذ خلال فترات زمنية محددة لترفع إلى الرئيس السيسي.

ارتفاع الأسعار والأمن الغذائي

وأوضح أن الحوار مهتم بمناقشة القضايا التي تشغل بال المواطن، ومنها: التضخم وارتفاع الأسعار والأمن الغذائي والنهوض بالصناعة والسياحة.

وأشار إلى أن «الحوار الوطني ليس جهة تشريعية، ولكنه مشاركة فاعلية لصناعة المستقبل والوصول لحلول أفضل»، مضيفًا: «وإذا كانت هناك رؤى تضيف لوثيقة الحكومة فالكرة في ملعب الجميع للمشاركة بفاعلية».