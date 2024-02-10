استجابة لدعوة الرئيس.. «الحوار الوطني» يستأنف اجتماعاته لمناقشة القضايا الاقتصادية

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسته اليوم السبت، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي؛ لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية.

ويناقش الاجتماع، خطة إجراء الحوار الاقتصادي، على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلاً لرئيس الجمهورية.