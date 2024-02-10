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حماس: مصر حريصة على إرسال المساعدات لغزة منذ 7 أكتوبر

كتب:

محمد عزالدين
10:50 م | السبت 10 فبراير 2024
المساعدات

المساعدات

قدم طاهر النونو المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس، الشكر للدولة المصرية على جهودها المستمرة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بحانب جهودها في الوساطة لوقف إطلاق النار.

ادعاءات إغلاق معبر رفح 

واستنكر النونو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، ما صرح به الرئيس الأمريكي بشأن الادعاء بأن مصر أغلقت معبر رفح، موضحا أنها عارية تماما من الصحة.

ودعم المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس، بيان رئاسة الجمهورية المصرية الذي ردت فيه على تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن بشأن الموقف المصري تجاه الأوضاع في فلسطين.

إيصال المساعدات لغزة

وأضح أن مصر قامت بإيصال المساعدات لغزة، والاحتلال هو من عطل دخولها باستمراره في عمليات القصف منذ اليوم الأول ومصر دومًا حريصة على إرسال المساعدات لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأردف أن الاحتلال نظريا يدعي أنه لا يسيطر على المعبر ولكن جنوده وطائراته موجودة على أرض الواقع معقبا: «يفرض حصار لا يريد أن يتحمل مسؤولياته ويحملها لغيره».

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