مسؤول بـ«تنشيط السياحة»: إمكانات مصر جاذبة لليخوت.. والإجراءات الأخيرة تسهم في استقطاب أغنياء العالم

أكدت د. غادة مجدى، إخصائى سياحى بهيئة تنشيط السياحة بوزارة الآثار، أن سياحة اليخوت تُعرف بـ«سياحة الصفوة والأثرياء»، وأن إجراءات الدولة لتعظيمها تسهم بلا شك فى التحرّر من قيود الروتين والبيروقراطية والجمود. وأضافت فى حوارها لـ«الوطن» أن قوة سياحة اليخوت فى الدولة تتأثر بشكل كبير بقدرة وجودة تصنيع اليخوت، خاصة أنها أصبحت من الأصول المهمة للدول التى تعتبر السياحة وسيلة لتنمية الوعى البيئى.. وإلى نص الحوار:

فى البداية، ما هى سياحة اليخوت؟

- تعرف سياحة اليخوت بأنها الأنشطة السياحية المتنوعة، التى تتم ممارستها من قِبل السائحين منذ لحظة وصولهم إلى اليخت وحتى مغادرتهم له، وتتضمّن هذه الأنشطة الاستجمام، والترفيه، وممارسة بعض الرياضات المائية مثل الغوص، واليخوت إما تكون مملوكة للشركات السياحية أو مستأجرة، وتُعد من أرقى وأغنى أنواع السياحة على مستوى العالم، ويطلق عليها سياحة الصفوة والأثرياء.

كيف ترين إجراءات الدولة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر؟

- اتخذت الدولة إجراءات فعلية من أجل تنشيط وتعظيم سياحة اليخوت، كتفعيل النافذة الرقمية الموحّدة من أجل توحيد الإجراءات، واستثمار الوقت، وإنشاء «مارينا مراسى» فى الساحل الشمالى، وجارٍ استكمالها، وسوف تصبح أول مارينا دولى فى البحر المتوسط، وغيرها من الإجراءات التى تسهم فى التحرّر من قيود الروتين والبيروقراطية والجمود بالنسبة لمالكى اليخوت السياحية.

كما أنها ستؤثر فى خلق صورة إيجابية بين مالكى اليخوت السياحية ومنظمى الرحلات عن مصر، كمقصد سياحى بدأ أولى الخطوات المهمة من أجل الظهور على خريطة المنافسة الدولية لذلك النمط، ولكن على الدولة المصرية أن تعى أيضاً ضرورة توفير متطلبات تصنيع اليخوت السياحية فى مصر، إلى جانب توافر قطع الغيار، حتى تصبح مصر دولة رائدة، ليس فقط فى جذب اليخوت السياحية الأجنبية، بل وتصنيعها.

وهو ما سوف يؤدى بدوره إلى زيادة العائد المادى الناتج عن هذه الصناعة زيادة هائلة، حيث أصبحت صناعة اليخوت صناعة مستقبلية واعدة تسعى معظم الدول لتعزيزها من خلال وضع خطط لاستضافة الأحداث الضخمة ودعوة صُناع ومنتجى اليخوت، بالإضافة إلى تدريب خبراء الإصلاح وتطوير المراسى كبنية تحتية لتلك الصناعة، إلى جانب اهتمام الدول بإنشاء أساس قانونى لتعزيز تأجير اليخوت السياحية وأعمال الصيانة، من أجل دعم هذه الصناعة ونموها مستقبلاً.

وما أهمية هذه الإجراءات؟

- إطلاق وتفعيل النافذة الرقمية الموحّدة سيؤدى حتماً إلى تسهيل وتوحيد الإجراءات وسرعة تنفيذها، فلا يجوز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال قطاع النقل البحرى فقط لا غير، متمثلاً فى النافذة الرقمية الموحّدة، وذلك تجنباً للآثار السلبية الناتجة عن تعدّد الجهات المسئولة وتضارب الآراء.

إلى جانب الاهتمام بزيادة الطاقة الاستيعابية للمراسى كأهمية قصوى، من خلال إنشاء أول مرسى لليخوت الخضراء يعمل بالطاقة المتجدّدة فى مدينة الإسماعيلية على قناة السويس على مساحة 25 ألف متر مربع من أجل استيعاب 65 يختاً سياحياً، وسوف يضم المرسى فندقاً ومنطقة تجارية، طبقاً للاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، التى أعلنتها الدولة من أجل توزيع الوقود النظيف على السفن، بناءً على مصادر الطاقة المتجدّدة وتقليل انبعاثات الكربون.

وما مقترحاتكم لتنشيط سياحة اليخوت؟

- حسب الدراسة العلمية المعدّة بمشاركة الدكتورة غادة على حمود عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة بنى سويف، والتى دارت حول دراسة التنمية المستدامة لسياحة اليخوت فى مصر.

وأهم النتائج والتوصيات التى توصّلت إليها الدراسة، كان من ضمن التوصيات والمقترحات استغلال شبكات الطرق الحديثة القريبة من المراين السياحية فى تنظيم رحلات لسائحى اليخوت بالمدن السياحية المصرية المختلفة، وضرورة امتلاك قوى عاملة مدرّبة ومؤهلة للتعامل مع سائحى اليخوت الأجنبية، ودعوة مالكى اليخوت السياحية لزيارة المدن العمرانية الجديدة وتقديم الحوافز من أجل تشجيعهم على الاستثمار فى تلك المدن، خاصة الملحقة بالمدن السياحية الرئيسية، مثل مدينتى الأقصر الجديدة وأسوان الجديدة.

عوائد سياحية

الآثار الاقتصادية لنمط سياحة اليخوت تضم أربعة جوانب أساسية، الأول يتمثل فى إدارة اليخوت، حيث يسهم هذا الجانب فى الاقتصاد من خلال تقديم الخدمات والتسهيلات لرواد اليخوت، ويتمثل الجانب الثانى فى رواد اليخوت السياحية أنفسهم، سواء كانوا ملاكاً أو مشاركين فى رحلات سياحة اليخوت للاستفادة من المنتجات والخدمات المقدّمة من جانب الشركات.

أما الجانب الثالث فهو صناعة اليخوت السياحية، حيث إن قوة نمط هذا النوع من السياحة تتأثر بقدرة وجودة تصنيع اليخوت، وأخيراً ينصب الجانب الرابع والأخير على وجود «موانئ ومراسى مجهّزة» لصيانة اليخوت السياحية، حيث إن مالكى اليخوت بحاجة دائماً إلى «موانئ ومراسى مجهزة»، وبها المعدات اللازمة لصيانة أى مشكلات من الممكن أن تطرأ على اليخت.