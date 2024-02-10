«مصر أكتوبر»: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

أكد مصطفى قطامش، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي وداعم لحقوق الأشقاء في الحصول على دولتهم المستقلة، موضحا أنه لا يستطيع أحدا أن يزايد على الموقف المصري في دعم الأشقاء الذي سيقف أمامه التاريخ، ولا توجد دولة قدمت ما قدمته مصر لدعم القضية.

وأشار «قطامش» في بيان له إلى أن الحديث المغلوط المتداول حول فتح معبر رفح، يؤكد الخطة الممنهجة التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، مشددا على أنه لا مساس بالأمن القومي المصري واعتباره خطا أحمر، والشعب المصري يرفض التهجير القسري للأشقاء.

إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن مصر من أولى الدول التي تواصلت مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد رفض الجانب الإسرائيلي الذي واصل قصف المعبر من الناحية الفلسطينية في محاولة منه لإعاقة دخول المساعدات، إلا أن مصر تحملت مسؤولية تمهيد المعبر من الجانب الفلسطيني حتى تتمكن من إدخال المساعدات.

الشعب يقف صفا واحد خلف القيادة السياسية

وأشار إلى أن الشعب المصري العظيم يقف صفا واحد خلف القيادة السياسية، ويؤيد جميع قراراتها لحماية الأمن القومي المصري وحماية مقدرات البلاد، منوها بأن مصر كانت ولا تزال الدرع الحامي للقضية الفلسطينية.