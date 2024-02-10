برلمانية: استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس خطوة نحو دعم الإصلاح الشامل

ثمنت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة ما يخص الحوار الاقتصادي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع، من ظروف اقتصادية دقيقة، مؤكدة أنه جاء في توقيت دقيق للغاية، وخطوة نحو تدعيم الإصلاح الشامل.

وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن في تصريح لـ«الوطن»، إن إعلان الحوار الوطني، عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة، بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، يؤكد جدية الحوار والمساعي التي انطلق من أجلها.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الحوار الوطني خطوة مهمة، ساهمت في دعم استراتيجيات الدولة بأفكار وأطروحات شاملة، لمواجهة تحديات القضايا المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقدم حلولا عاجلة قصيرة وطويلة الأمد، تسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتدعم خطط التنمية المستدامة والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتبعات للأزمات الدولية، وتعمل على تحسين معيشة المواطنين في مختلف المناحي.