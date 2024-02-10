عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: تحية لأهل غزة وكفاحهم ومتفائل رغم كل شيء

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه متفائل رغم كل شيء وتحية لأهل غزة وكفاحهم.

وأوضح «عبدالخالق»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمذاع على فضائية «dmc»، أنه لا بد من النظر إلى وضع الولايات المتحدة وهي تفقد مركزها، مؤكدًا أن نفس الأمر يحدث في أوروبا، مشيرًا إلى أن أوروبا ليس لديها القدرة على العمل بلسان واحد، أوروبا كيان تابع للولايات المتحدة الأمريكية ولا تمتلك كلمة واحدة مستقلة، والفترة المقبلة ستشهد قلب لموازين عديدة.

وأوضح أن المشكلة الحالية هي أن الديمقراطية الغربية بشكلها الحالي في أزمة كبيرة جدًا على المستوى السياسي والاقتصادي، مستكملًا: «الجنة التي حلم بها الجميع في أوروبا تولت لسراب».