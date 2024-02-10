حزب الجيل يثمن استجابة «الحوار الوطني» لدعوة الرئيس بسرعة عقد جلسات المحور الاقتصادي

ثمّن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني، لدعوة الرئيس السيسي لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصةً ما يخص الحوار الاقتصادي.

جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني

وأكد «الشهابي» موافقة حزبه على ما قرره مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأن تكون جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا إليها الرئيس السيسي على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة، تحضرها الحكومة، والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

كما رحب رئيس حزب الجيل بما قرره مجلس الأمناء أيضا من أن يستمر الحوار الوطني في عقد جلساته لمناقشة باقي القضايا الـ113 قضية التي لم تناقش في المرحلة الأولى للحوار الوطني، وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي.

وثمن «الشهابي» قرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس حزب الجيل اهتمام الرئيس السيسى بالحوار الوطني وحرصه على تهيئة كل الأوضاع بحيث يحقق كل الأهداف التي من أجلها دعا إليه الرئيس، منوهًا بتكليف الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وهو ما جعل مجلس أمناء الحوار يدعوها لحضور الجلسات التي خصصها لمناقشة المشاكل والقضايا الاقتصادية وذلك لوصول لحلول لها قصيرة ومتوسطة الأجل.

وتابع، أن استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار ستخلق أجواء إيجابية مشجعة عند مناقشات القضايا والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري على طاولة البحث والدراسة في الجلسات التي خصصها مجلس الأمناء ويؤكد عليها تلك اللجنة التي شكلها اجتماع اليوم لمجلس الأمناء من أجل التنسيق لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.