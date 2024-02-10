«مصر أكتوبر» يشيد بنتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

ملف الاقتصاد ملف شائك ودقيق ويتطلب وجود متخصصين

وأضافت «مديح»، في بيان لها منذ قليل، أن دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، يساعد في المشاركة والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، مضيفة أن ملف الاقتصاد ملف شائك ودقيق ويتطلب وجود متخصصين لإيجاد حلول واقعية سريعة المفعول.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، إعلان مجلس الأمناء تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة والبرلمان، مؤكدة أن تلك الخطوة تعزز ثقة المشاركين والرأي العام في تنفيذ مخرجات الحوار والمشاركة فى المرحلة الثانية منه.

رفض تام لمحاولات التهجير القسري للأشقاء فى غزة

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، رفضها التام لمحاولات التهجير القسري للأشقاء فى غزة، موضحة أن خروجهم من أراضيهم بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، منوهة بأن مصر لن تكون طرفا في تنفيذ مخطط التهجير عبر الموافقة على دخول الأشقاء لسيناء، وهو ما ترفضه مصر حكومة وقيادة وشعبا.