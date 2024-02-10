برلماني يشيد بسرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي

أشاد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني، لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال اجتماع مجلس الأمناء، لمناقشة بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتركيز على المحور الاقتصادي كما وجه الرئيس.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي أكد أهمية الحوار الوطني، بتوجيهه لمشاركة جميع القوى السياسية والتيارات المختلفة، لإجراء حوار اقتصادي شامل، حول التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع، التي انعكست على مصر بالتبعة.

وتقدم عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للرئيس السيسي، على حرصه على أن يكون الحوار الوطني حالة مستمرة غير مرتبطة بحدث معين، خاصة بعد نجاح مرحلته الأولى، والخروج بعدد من التوصيات المهمة، التي رفعت إليه، وبدوره وجهها للجهات المعنية للعمل على تنفيذها.

وأكد أن دعوة الرئيس السيسي استمرار الحوار الوطني، دخص ادعاءات أهل الشر، بأن الهدف من الحوار كان الحشد للانتخابات الرئاسية، وأثبت أن الحوار الوطني مستمر بمشاركة كل القوى والتيارات السياسية المختلفة على طاولة حوار واحد، للمشاركة في وضع حلول لمخالف القضايا.