عبدالله السناوي: إسرائيل خسرت أخلاقيا وظهرت صورتها القبيحة أمام العالم

أكد عبدالله السناوي، الكاتب الصحفي، إن إسرائيل خسرت أخلاقيا أمام العالم وظهرت صورتها القبيحة أمام العالم أجمع، مضيفا أن السيادة المصرية على سيناء لا تقبل أنصاف الحلول، والمواطن المصري رغم ظروفه الصعبة عليه أن يدافع عن دولته وأمنه القومي.

ولفت «السناوي»، خلال لقاءه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إلى أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لها جذور تاريخية، لكن الرأي العام الأمريكي أصبح يميل إلى فكرة تجاوز نتنياهو حقوق الدفاع عن النفس الذي أدعى ارتكابه المجازر في غزة بسببه.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لم يحدث أي انتصار عسكري في حرب غزة، منوها أن 40 ألف مقاتل فلسطيني أذاقوا الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة، وعلى نتنياهو التحدث وفق معطيات هذه المعادلة.