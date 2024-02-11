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إسرائيل تعتقل 7 أشخاص بسبب مطالبتهم بتغيير حكومة نتنياهو

كتب:

عمرو حسني
12:56 ص | الأحد 11 فبراير 2024
مظاهرات ليلية في إسرائيل - صورة أرشيفية

مظاهرات ليلية في إسرائيل - صورة أرشيفية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 7 أشخاص شاركوا في مظاهرة في مدينة تل أبيب في اليوم الـ 127 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في السبت السابع من أكتوبر 2023.

سبب الاعتقال للأهالي

وبحسب موقع «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، فإن  الاحتجاجات جاءت نتيجة مطالبة أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بالإفراج عنهم، في ظل الحرب الدائرة بين الفصائل وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع المطالبة أيضا بتغيير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

ومع دخول الحرب الإسرائيلية شهرها الخامس ارتفع عدد شهداء الجانب الفلسطيني إلى أكثر من 28 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط مطالبات دولية لإيقاف الحرب الإسرائيلية.

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بقلم عمرو حسني