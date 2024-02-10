«الأونروا»: إسرائيل لم تبلغنا رسميا بشأن نفق مزعوم تحت مقر الوكالة في غزة

قال مفوض وكالة «الأونروا» فيليب لازاريني، إن السلطات الإسرائيلية لم تبلغها رسميا بشأن النفق المزعوم تحت مقرها في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح المفوض أنه لا يمكن للأونروا تأكيد التقارير الإسرائيلية عن وجود نفق تحت مقرها الرئيسي في مدينة غزة، مؤكدا أن الأونروا لم تستخدم المقر الرئيسي في غزة منذ أن تركته ولا علم لديها بأي نشاط هناك.