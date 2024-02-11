وفاة جندي إسرائيلي ببكتيريا تٌحير الأطباء.. ما القصة؟

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وفاة جند متأثرا بعدوى بكتيرية غير معروفة لدى أطباء جيش الاحتلال مساء أمس السبت، بعد ساعات من وصوله المستشفى، دون معرفة سبب الإصابة بهذا الالتهاب حتى الآن.

إصابة بالتهاب بكتيري

بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد أصيب الجندي بالتهاب بكتيري وتم نقله بعدها إلى مستشفى «هداسا» وتأثر بهذه العدوى مما أدى لوفاته في الحال، ويبلغ الجندي من العمر 20 سنة، وتم تجنيده في أغسطس الماضي في لواء جولاني التي تعتبره إسرائيل إحدى أقوى الأولوية بالجيش الإسرائيلي بعد لواء جفعاتي للنخبة.

حيرة الأطباء الإسرائيليين

واحتار الأطباء في معرفة سبب هذا الالتهاب، إذ يعتبر مرض نادر نسبيا، وهي بكيتريا عدوانية تهاجم الأطفال فقط، وتوفى جندي إسرائيل سابق عمره 26 عاما، قبل نحو 3 أسابيع ببكتيريا مُماثلة.

استمرار الحرب على عدة جبهات

أوضحت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترضت هدفا جويا عبر من لبنان نحو سماء كادرايم جنوبي صفد.