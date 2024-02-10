أسلحة الفصائل الفلسطينية في منزل جندي إسرائيلي.. إحدى أدوات هجوم 7 أكتوبر

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي العثور على أسلحة تابعة للفصائل الفلسطينية في منزل جندي احتياط إسرائيلي بمنطقة الخضيرة في مدينة حيفا، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية.

الأسلحة التي عثرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عليها، تشمل بندقية كلاشينكوف وسكاكين وأيضًا أعلام عليها شعار الفصائل الفلسطينية، مما أصابهم بالصدمة كونه يحتفظ بهذه الأدوات والأسلحة داخل منزله.

ويبلغ جندي الاحتياط الإسرائيلي من العمر 33 عامًا، ويعمل كمستشار بإحدى المدارس، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية تفاصيل العثور على الأسلحة، إذ قالت إنه بناءً على معلومات استخباراتية، تم استهداف منزله وفوجئوا بالأسلحة والمعدات التابعة للفصائل الفلسطينية.

أسلحة استخدمتها الفصائل الفلسطينية في هجوم 7 أكتوبر

وأضافت شرطة الاحتلال، أن الأسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية تم استخدامها في هجمات الـ7 من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، وكبدت دولة الاحتلال خسائر فادحة، مشيرة لاحتجاز الجندي لاستجوابه، فضلا عن مصادرة الأسلحة.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية، فالجندي الإسرائيلي قال إنه يحتفظ بالأسلحة كتذكار من الحرب، لكن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تشتبه في أنه كان ينوي بيع الأسلحة.