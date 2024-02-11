« ستر ربنا كان معجزة».. عمر طاهر يتعرض لأزمة صحية ويطلب الدعاء

أعلن الكاتب عمر طاهر، عبر حسابه حسابة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى.

وكتب عمر طاهر قائلا: «مساء الفل ونعم ربنا الكبيرة.. أودع الأربعينات بوعكة شديدة وسرير في الرعاية القلبية، وأسلاك بتفسر جملة كتبتها في غنوة وماكنتش عارف قصدي إيه وعملت لقلبي نسختين».

وأضاف «طاهر»: «الحمدلله ستر ربنا كان معجزة بشهادة الدكاترة.. بس لخبطة الخضة مع ضغط تبطيل مسيرة التدخين بالغصب مع حبسة إجبارية لحد ما نشوف هنمشيها إزاي بالنسخة الجديدة.. عبء يخليني أطلب من الحبايب دعواتهم بالمزيد من كرم الله ولطفه وستره».