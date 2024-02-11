قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مداهمات في الضفة الغربية وهي الانتهاكات المتسمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، فضلا عن القصف المتواصل على قطاع غزة والذي أسفر عن نحو اكثر من 28 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين.

في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا يدعى هشام فواز علي صلاح «30 عاما» بعد مداهمة منزله في بلدة الخضر.

كما نفذ جنود الاحتلال الإسرائيلي، عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين، عقب اقتحامها بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، فيما اعتدت القوات الإسرائيلية على أصحاب المنازل.

وفجر اليوم، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، قريتي روجيب ودير الحطب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش وسط اندلاع مواجهات بين القوات والفلسطينيين

استشهاد فلسطيني شمال غرب القدس المحتلة

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني يدعى محمد أحمد محمد خضو «19 عاما» من سكان بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال اثناء تواجده في مركبة قرب قرية «خرب اللحم» القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة.