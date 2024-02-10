الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة لسكان قطاع غزة

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شحنة تابعة للأمم المتحدة تحتوي على مواد غذائية لـ1.1 مليون من سكان قطاع غزة الذين يعانون من الجوع، وفق بيان صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وأشارت وكالة «الأونروا» في بيان، نشرته عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إلى أن 1049 حاوية تحتوي على الأرز والدقيق والحمص والسكر وزيت الطهي عالقة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك»

وطالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بإجراء صفقة تبادل فورية، وفق لما ذكرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

قنابل دخانية على سهل مرجعيون

من جانبه، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قنابل دخانية على سهل مرجعيون في الجنوب اللبناني، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتعرضت مناطق: «طير حرفا، الجبين، اللبونة» شرق الناقورة في الجنوب اللبناني، في وقت سابق من اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي، وسط تحليق للطائرات المسيرة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارة على أطراف عيتا الشعب مع قصف مدفعي على أطراف طيرحرفا، فيما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إلى غارة إسرائيلية على أطراف جبل بلاط لجهة راميا.

غارة إسرائيلية على محيط مركز قوة اليونيفيل

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، غارة على وسط الناقورة، وغارة أخرى على محيط مركز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بالناقورة.

وكان «حزب الله»، قال في وقت سابق من اليوم، إن عناصره استهدفت موقع «جل العلام» التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، مشيرا في بيان، إلى تحقيق إصابة مباشرة.

وفي الضفة لغربية المحتلة، وضع مستوطنون، ملصقات تحريضية، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، على «نصب الشهداء» في مقبرة اليوسفية القرب من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.