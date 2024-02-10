البرلمان العربي يحذر من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة

حذر البرلمان العربي وبشدة من خطورة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، والتي تأوي نحو مليون و400 ألف نازح، لجأوا إليها من مختلف مناطق القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان وحشى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

البرلمان العربي يحمل الاحتلال مسؤولية المجازر في فلسطين

وحمل البرلمان العربي، في بيان له اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر ونزيف دم لن يتوقف، في حال تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة رفح، واصفاً الأمر بأنه «كارثة»، وجدد رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتهجير القسري للفلسطينيين.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، إلى التدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد هذه الجرائم إلى رفح.

دعوة محكمة العدل الدولية لإصدار قرار واضح بوقف إطلاق النار

ودعا البرلمان العربي محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار، يتم رفعه لمجلس الأمن، بغرض اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذه على الأرض، مشدداً على أن ما يحدث «كارثة إنسانية وسياسية لم يشهدها التاريخ من قبل»، وأن السكوت عنها أصبح مشاركة فيها.