ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي وإجراءات فحص قبل تفريغ الشحنة

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 79 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1042 شاحنة و90 سيارة، وشملت حركة الواردات 70 ألف طن بضائع، 583 شاحنة و82 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 459 شاحنة و8 سيارة.

ونوهت إلى أن ميناء بورتوفيق استقبل السفينة «CORAL SIDEREA» وعلى متنها 2000 طن من مادة البروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1675 راكبا.

استقبال 63 ألف طن قمح روسي

أوضحت أن ميناء سفاجا يستقبل السفينة وادي العرب، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، إذ قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

رحلات مكوكية «وصول وسفر»

أشارت إلى أن الميناء شهد أمس، استقبال 3 سفن وهي دليلة، أمل والحرية 1، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن، و430 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لسفن أيلة، بريدج، كوين نفرتيتي واور.