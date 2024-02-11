نائب: استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس أولى خطوات حل الأزمة الاقتصادية

قال عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إنّ مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وله دور كبير منذ انطلاقه خلال الفترة الأخيرة، مشيدا باستجابة مجلس الأمناء وعقد اجتماع لمناقشة الوضع الاقتصادي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وأكد هندي في بيان صادر عنه، أنّ الحوار الوطني له دور كبير في مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة في مختلف المحاور، وأبرزها «الاقتصادي» لما له من أهمية كبرى، خاصة أنّ الأوضاع الاقتصادية العالمية انعكست على الأوضاع الداخلية للعديد من الدول ومنها مصر، ومن ثم الحل يبدأ من خلال الجلوس على مائدة حوار واحدة للخروج بتوصيات حقيقية لحل الأزمة.

وأضاف النائب، أنّ التركيز على المحور الاقتصادي مهم وضروري خاصة في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن حاليا بسبب التداعيات، نظرا لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني.