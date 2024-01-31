خبير طاقة: مجلس النواب وافق على مشروع «الهيدروجين الأخضر» في زمن قياسي

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي إنَّ قانون مشروعات «الهيدروجين الأخضر» بدأ تزامنًا مع استضافة مصر للمؤتمر الدولي للمناخ، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتضمن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأضاف «أبو العلا» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة أخذت المشروع للنور في زمن قياسي، وذلك لسرعة إجراءات تنفيذ المشروعات المهمة التي تساعد الدولة في تحقيق التنمية المستدامة».

مجلس النواب وافق على المشروع في زمن قياسي

وتابع أستاذ هندسة البترول: «بدأت الإجراءات مع الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء لمناقشة جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وبعد هذا الاجتماع تقدمت الحكومة بمشروع القانون لمجلس النواب، والذي وافق على المشروع في زمن قياسي، بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، في إطار خطة الدولة لتنفيذ أهداف مؤتمر المناخ العالمي».

وأكمل: «المؤتمر تزامن مع أزمة الطاقة العالمية، وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، ولاستكمال منظومة الإجراءات كان لابد من إقرار الحوافز والتي تم الإشارة إليها في التقرير، والإعفاءات التي وافق عليها مجلس الشعب، وكان آخر إجراء هو تصديق رئيس الجمهورية على المشروع».