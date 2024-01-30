«صبحي» يناقش تفاصيل تطوير منشآت وزارة الرياضة بحضور أعضاء مجلس النواب

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس النواب شأن مناقشة سبل إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة وضعت نظاما اقتصاديا محكم يتضمن إنشاء كيانات اقتصادية على غرار شركة المدن لخدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، والتي حققت حتى الآن فوائض مالية تم إعادة ضخها في تنفيذ مزيد من مشروعات الإنشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية فضلا عن سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والإنشاءات الجديدة، وفقا لمتطلبات النشء والشباب في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية وشركة النجيل الصناعي كابتكس والتي أحدثت طفرة غير مسبوقة في مجال توفير خامات النجيل الصناعي عالية الجودة بوكالة كبرى الشركات الألمانية والهولندية، الأمر الذي مكن الوزارة من إنشاء أكثر من 4500 ملعب لكرة القدم بمراكز الشباب في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحقيق عوائد استثمارية ومشروعات انشائية

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن المشروعات الاقتصادية التي تم تنفيذها ومنها المشروع القومي للطرح الاستثماري مكن من تحقيق عوائد استثمارية ومشروعات إنشائية وأعمال تطوير شامل بمراكز الشباب بقيمة تقديرية نحو 4 مليارات جنيه على حين استطاع المشروع تحقيق نحو 7 مليارات جنيه في مشروعات الأندية الرياضية وذلك خلال أقل من 5 سنوات.

وأكد الوزير للسادة النواب أن تلك المشروعات تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب الموقر ولجنة الشباب والرياضة، وبناء على طلب العديد من السادة النواب لتحقيق متطلبات أعمال التطوير في توقيتات زمنية أقل كثيرا، مما كان يحدث من قبل بسبب عدم الاعتماد فقط على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن مصنع CAPTEX استطاع الوصول إلى معدلات الإنتاج من النجيل الصناعي، وفقا للجدول الزمني المحدد وتغطية الحجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بالمنشآت الشبابية والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية.

تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد

وأكد صبحي أهمية المصنع في تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، والاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، والعوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في جميع أنظمة تشغيل وإدارة المصنع، مضيفا أن الوزارة تسعى لإنشاء وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة والصيانة الدائمة للملاعب.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي استجابة لحل المشكلات الخاصة بطلبات الإحاطة المقدمة من مجلس النواب المصري وتوجيه كل الإدارات المركزية والعامة داخل ديوان الوزارة لحل تلك المشكلات مما يعود بالنفع والخدمة العامة للنشء والشباب المصري.