وزير الري يتابع مقترحات تطوير أعمال هيئة حماية الشواطىء

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، مع الدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة حماية الشواطئ، لمناقشة مقترحات تطوير أعمال الهيئة ورؤيتها المستقبلية.

واستعرض خلال الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي 2023/ 2024، إذ بلغت قيمة الأعمال المنفذة 342 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 78% تقريبا حتى تاريخه، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من كل المشروعات الموكلة للهيئة طبقا للبرامج الزمنية المعُدة لذلك.

وأشار إلى أنه جار قيام الشركة الفائزة باستكمال بقية الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في تنفيذ مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي، منوها بضرورة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ الأعمال في أقرب وقت.

واستعرض موقف الدراسات والمشروعات البحثية الجارية حاليا مثل مشروع استكشاف مصادر الرمال بمنطقة الدلتا البحرية، إذ يجرى التجهيز لطرح الأعمال قريبا، ودراسة جدوى نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر، ومشروع استكشاف مصادر الرمال وتنفيذ منطقة تغذية تجريبية بالرمال بالإسكندرية، إذ جرى تنفيذ دراسة استكشافية.

ووجه بالتنسيق مع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل، لسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، وتبني منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كل المشروعات المستقبلية.

واستعرض المعوقات التي تواجه منظومة العمل بهيئة حماية الشواطئ، موجها بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ لرفع كفاءتهم وتمكينهم من الإشراف على تنفيذ المشروعات والإشراف على كل مراحل الدراسات وإجراءات الطرح والإسناد.

ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة التموضع العالمي GPS، والتي يستخدمها المهندسين والفنيين بالهيئة.