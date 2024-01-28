رئيس «حماية الشواطئ» يتفقد مشروع أعمال تدعيم حائط رشيد الشرقي بكفر الشيخ

تفقد الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، مشروعات الوزارة لحماية الشواطئ في محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، التي يتم فيها تنفيذ مشروع أعمال تدعيم حائط رشيد الشرقي.

تراجع خط الشاطئ وحماية منطقة المصب والأراضي الزراعية

وقال رئيس الهيئة، في بيان له، اليوم الأحد، إنّ هيئة حماية الشواطئ نفذت بين عامي 1986 و1991 الحائط البحري عند مصب فرع رشيد بطول ثلاثة كيلومترات ونصف، مباشرة شرق المصب وبطول كيلو متر ونصف مباشرة غرب المصب وذلك لمواجهة مشكلة النحر الشديد الذي تزايد خلال النصف الأخير من القرن العشرين، وهو ما تسبب في توقف النحر وتراجع خط الشاطئ وحماية منطقة المصب والأراضي الزراعية، لكن ومع المتابعة لتلك المشروعات اتضح أن معدلات الزيادة في أعماق المياه قد وصلت لنسب كبيرة، ووجود شروخ وكسور بكتل طبقة الدرع، ما شكل تهديداً لأمن وسلامة الحائط البحري.

إعادة تأهيل حائط رشيد البحري والشرقي والغربي في الأماكن الحرجة

وأضاف أن الدراسات أكدت على ضرورة إعادة تأهيل حائط رشيد البحري والشرقي والغربي في الأماكن الحرجة من الحائط البحري لتنفيذ حماية دائمة للمنطقة، لافتا إلى الانتهاء من عمليات حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، وكذلك حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح في مرحلته الثانية وحماية المنطقة غرب لسان رأس البر وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الأمواج 1 و2 بمنطقة راس البر.

حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى

أشار «خليفة»، إلى انتهاء هيئة حماية الشواطئ من حماية منطقة الخليج بالإسكندرية وتدعيم قدمات الحائط البحري ولسان رأس البر بمنطقة رأس البر، كما تم حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط وحماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة المرحلة الأولى، كما يجري أيضا تنفيذ المرحلة الثانية والانتهاء منها.