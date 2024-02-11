«تجارية الإسكندرية»: هدفنا خدمة المواطنين بالشراكة مع الدولة

اجتمع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، مع تجار الإسكندرية وقيادات الشعب التجارية للتباحث حول ما أثير بشأن قيام بعض التجار بحجب السلع، حيث نفت الغرفة التجارية ذلك، موضحة أن هدفها خدمة المواطنين، بالشراكة التامة مع الدولة.

وأكد الوكيل في بداية الاجتماع، أن الـ5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، من أبناء مصر الأوفياء، يدعمون الاقتصاد بأكثر من 80% من الناتج المحلي، ويقومون بتوفير فرص العمل للشباب.

الوكيل: الغرف التجارية هي الدرع الحامي لاقتصاد الوطن

وأوضح أن الغرف التجارية منذ إنشائها، وطوال قرن من الزمان، هي الدرع الحامي لاقتصاد الوطن في أحلك الظروف، فلم يتوقف مخبز ولم يخل محل في أصغر قرية من أساسيات الحياة.

الوكيل: شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من أجل مصر

كما أكد أنه لم يتوقف دور الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص على الحروب والكوارث فقط، بل تجاوزها لوقت السلم ومراحل البناء والتشييد، فهي في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص تعمل دوما من أجل مصر وابنائها لتحقيق الطموحات، وتلبية الآمال، ونشر النماء والتنمية.

مبادرة «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأشار الوكيل إلى أنه استمرارًا للدور الوطني للقطاع الخاص، وفي شراكة تامة مع الحكومة، سيعمل الجميع بكامل طاقاتهم للمرور من الأزمة الحالية، تحديدا فيما يخص السلع الغذائية، حيث سيبدأ خلال أسابيع قليلة مبادرة «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في ربوع مصر للسنة العاشرة على التوالي، وهي تتكامل مع المبادرات المثيلة من أجل أبناء مصر من العودة للمدارس وأهلاً بالعيد وغيرها لمعاونة المواطنين في مواجهة آثار التضخم بسبب الأحداث العالمية.